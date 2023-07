Arbitro per oltre cinquant'anni, addio a Emilio Pugliese di Cassano d'Adda

La sezione Aia di Treviglio dice addio all'arbitro Emilio Pugliese, 74 anni, per oltre cinquant'anni figura di spicco dell'associazione, scomparso il 7 luglio 2023 dopo una breve malattia.

Una vita da arbitro

Viveva a Cassano d'Adda. Emilio Pugliese diventò arbitro nel 1972 entrando nella sezione di Treviglio che all'epoca si trovava in via Galliari (oggi è al centro sportivo "Mazza"), ricoprendo nel corso degli anni diversi incarichi sia nel calcio a 11 che in quello a 5. Due mesi fa aveva infatti festeggiato i 51 anni di appartenenza all’associazione nel corso dell’ultima riunione tecnica dove era stato premiato dal presidente del Comitato regionale arbitri della Lombardia Emilio Ostinelli con il diploma dell’Aia (nella foto).

La lunga carriera

Emilio Pugliese ha iniziato la sua carriera di arbitro nel calcio a 11 raggiungendo la massima categoria regionale come arbitro. L'1 luglio 1987 è diventato osservatore arbitrale dapprima nel calcio a 11 e successivamente in quello a 5 dove ha raggiunto la massima categoria nazionale dal 1994 al 2000 sotto la guida di Capellupo e Tripodi, i quali per le sue qualità tecniche lo impegnavano spesso in gare fuori dai confini lombardi. Nella sua lunga carriera dirigenziale ha svolto svariati incarichi in ambito sezionale come segretario, consigliere, revisore dei conti, ed è stato nominato poi sostituto procuratore regionale nella stagione 2001-2002 e il 10 marzo 2003 è stato nominato arbitro benemerito. Dal 2012 al 2016 è stato eletto responsabile regionale del calcio a 5 per il Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti, vincendo il torneo delle regioni in Sardegna, e dal 2016 al 2021 è stato commissario di campo.

Il cordoglio del mondo arbitrale

Questo il ricordo dell'uomo in un comunicato dell'Aia:

La triste notizia è stata per tutti un fulmine a ciel sereno: ben voluto da tutti gli associati per la sua competenza tecnica, per le doti umane e caratteriali. Il Comitato regionale arbitri della Lombardia si unisce al cordoglio per la scomparsa di un associato che per anni ha dato il proprio costante e fondamentale contributo a far crescere la propria sezione e il mondo del futsal lombardo e nazionale. Il presidente della sezione di Treviglio, unito al Consiglio direttivo sezionale con i collaboratori e gli associati tutti si uniscono al dolore della famiglia Pugliese per la perdita di Emilio.

Le esequie sono state celebrate stamattina, lunedì 10 luglio 2023, nella chiesa parrocchiale San Bartolomeo di Groppello, frazione di Cassano d’Adda.