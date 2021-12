Covid, in Lombardia aperte le vaccinazioni anche per i bambini dai 5 agli 11 anni

Il provvedimento

Da domenica 12 dicembre 2021 al via le prenotazioni in Lombardia, da giovedì 16 le prime somministrazioni.

Al via le vaccinazioni anche per i bambini. Da domenica 12 dicembre 2021 sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti Covid per la fascia 5-11 anni, mentre da giovedì 16 inizieranno le prime inoculazioni.

Aperte in tutta la Lombardia le vaccinazioni ai bambini

Dopo l'autorizzazione dell'Aifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco, e le indicazioni del Ministero della salute, la Lombardia apre la possibilità di vaccinare contro il Covid i bambini fra i cinque e gli undici anni. A partire dalla mattinata del 12 dicembre si potrà prenotare il proprio turno sull'apposito sito della Regione, mentre i primi sieri verranno inoculati a partire dal 16.

Questo il commento della Vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti:

"In Lombardia la platea interessata è di circa 600.000 ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica"

Presto una diretta social per sciogliere ogni dubbio sul vaccino

Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli, Regione Lombardia ha organizzato per giovedì 16 dicembre 2021, dalle 17 alle 19, una diretta social per spiegare e rispondere alle domande sul vaccino e i suoi effetti.

All'incontro prenderanno la parola alcuni professionisti, come Giuseppe Banderali, direttore UO Neonatologia e Patologia Neonatale dell'Ospedale San Paolo di Milano, Raffaele Badolato, direttore UO Pediatria dello Spedali Civili di Brescia e presidente della Società Italiana di Pediatria sez. Lombardia, Andrea Biondi, direttore scientifico della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma, Maria Antonella Costantino, direttrice UO Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza Fondazione dell'IRCCS Ca' Granda Policlinico di Milano, e Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas.

La diretta sarà condotta da Giulia Gioda, direttore di Mondosanità, coadiuvata dal direttore generale del Welfare di Regione Lombardia Giovanni Pavesi e dal coordinatore della campagna vaccinale lombarda Guido Bertolaso.

Le famiglie possono già inviare le proprie domande tramite Whatsapp al numero 334-6324686.