Ancora una tappa per Miss Italia Lombardia, nulla di fatto per le bellezze dell'Adda Martesana

Non si sono qualificate per accedere alla finale regionale le bellezze dell'Adda Martesana in concorso a Miss Italia Lombardia. Ieri, sabato 18 giugno 2022, si è tenuta la tappa di Cinisello Balsamo che ha visto la premiazione di due miss ed eletto sei nuove pretendenti alla vittoria finale.

Missi Italia Lombardia a Cinisello Balsamo

Ieri, sabato 18 giugno, la manifestazione è approdata nella cittadina di Cinisello Balsamo. Un appuntamento importante grazie all’assegnazione di ben due titoli all’interno dello spettacolo organizzato da Alessandra Riva di Rial Events, esclusivista per la Regione Lombardia delle selezioni per il concorso Nazionale di Miss Italia, con la Pro Loco di Cinisello Balsamo e il Comune di Cinisello Balsamo: La Finale Regionale Miss Milano e la Selezione Regionale di Miss Cinisello Balsamo.

Anche l'Adda Martesana in passerella

A dare il via allo spettacolo serale, la madrina Sara Cazzaniga ha partecipato alla sigla coreografata delle aspiranti Miss in gara lasciando incantato il pubblico presente. Tra le bellezze che hanno provato a giocarsi le proprie carte per aggiudicarsi il pass alla fase successiva c'erano anche due rappresentanti dell'Adda Martesana. Si tratta di Maria Luisa Piras di Carugate e di Claudia Laborante di Inzago.

Miss Milano

Miss Milano, titolo fortemente voluto e creato dal fondatore del concorso Enzo Mirigliani, un titolo speciale, dedicato alla moda, che riporta il nome della città che rappresenta la moda italiana nel mondo e un punto di riferimento nello scenario del fashion a livello internazionale. Un titolo dedicato alle aspiranti Miss nate o residenti a Milano e provincia, la vincitrice si è aggiudicato il passaggio diretto alle fasi Nazionali, sarà quindi una delle 10 rappresentanti lombarde che si scontreranno con le 160 ragazze più belle d’Italia.

Il Titolo è stato vinto da Martina Broggi, 1.75m , occhi nocciola e capelli biondo cenere, 19 anni nata a Milano ma con sangue italo-brasiliano che le scorre nelle vene; per anni la danza è stata la sua più grande passione, ora invece frequenta la facoltà di psicologia e sogna un giorno di lavorare nell’ambito della criminologia. S i è esibita in una performance di classico sulle punte. Seconda classificata per Miss Milano è Marina Meroni, 1.74m occhi verdi e capelli neri, da Bresso (MI),

25 anni, si dedica ad aiutare le persone che soffrono di disturbi alimentali, così come lei ne ha sofferto in passato; ha creato infatti un gruppo di ascolto e tramite una pagina Instagram e Facebook offre un servizio di prevenzione ed informazione riguardo questo tema. Infine terza classificata Rebecca Vailati: 1.75 capelli e occhi scuri, viene da Fenegrò (CO), ma è nata a Milano, 21 anni; ha frequentato il liceo linguistico e si dedica ora all’affascinante mondo del marketing.

Nel tempo libero pratica pallavolo, sport per lei molto importante perché l’ha aiutata a crescere.

Miss Cinisello

Mentre per Miss Cinisello Balsamo, 6 le ragazze premiate e tutte 6 si sono aggiudicate il passaggio per le Finali Regionali. Marta Nerina Fenaroli ha indossato l’ambita corona vincendo il titolo di Miss Cinisello Balsamo. Marta, 178 occhi e capelli scuri, 20 anni di Brescia, frequenta medicina e sogna un giorno di diventare medico. Qualche hanno fa viene colpita da grave malattia (un cancro nel sangue) dalla quale però riesce ad uscire e decide lì di cambiare vita. Basta odiare il proprio corpo per quanto l’abbia fatta soffrire negli ultimi anni, ma come una rivincita, proprio grazie a lui, poter sorridere insieme a tante altre ragazze sul palco di Miss Italia. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per seguire le orme della mamma e per avvicinarsi al mondo della moda, sua grande passione.

Le altre cinque sono: Giorgia Signorelli, 171 occhi azzurri e e bionda 19 anni di Castelli Calepio (BG); Veronica Quercia, 1.69m, occhi e capelli castani, Brescia; Martina Maggi, occhi e capelli castani, 177 ha 18 anni e viene da

Cenate Sopra (BG); Alessia Castagnoli, 1.78m biondo cenere e occhi castani; 19 anni di Barlassina (MB); Angelica Travella, 1.73 occhi e capelli scuri, viene da Villongo (BG) e ha 19 anni;