Al via il corso base per diventare assistente familiare

Il fulcro attorno cui ruota questo progetto è la possibilità di trovare uno sbocco nel mondo del lavoro in qualità di assistente familiare, una figura che lavora al domicilio dell’assistito supportandolo nei suoi bisogni primari come vestirsi, lavarsi, nutrirsi, spostarsi.

Cosa vuol dire diventare assistente familiare

Solitamente si occupa dello svolgimento di piccole commissioni e può pure ricoprire un ruolo di intrattenimento favorendo la socializzazione e mantenendo aperto un canale comunicativo con la famiglia per informare sullo stato di salute della persona destinataria di cure e attenzioni. Al termine degli incontri formativi i partecipanti avranno l'opportunità di rivolgersi a intermediari (Cooperative e altre realtà) oppure di essere assunti direttamente dalle famiglie che hanno bisogno di un appoggio per la cura degli anziani. Tale corso è gratuito e vi possono partecipare individui in età matura (priorità ai disoccupati), quindi stranieri in possesso del permesso di soggiorno.

Il corso

Ha una durata di circa 4 mesi per un totale di 160 ore. Le lezioni si terranno in provincia di Monza e Brianza nelle sedi della Fondazione Luigi Clerici (Besana in Brianza oppure Brugherio). La frequenza è pari a 3 giorni a settimana con orari da definire. Previsto un limite massimo di 20/25 partecipanti. L’avvio delle lezioni è previsto per settembre 2022. Un attestato di competenze verrà rilasciato dopo regolare frequenza e previo superamento delle prove finali, ai sensi della Legge Regionale 19/2007. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria di Fondazione Luigi Clerici (0362995128 oppure 039870618), via mail (besana@clerici.lombardia.it oppure brugherio@clerici.lombardia.it) oppure ancora all'associazione Lavoro over40 (348.0791.530, presidenza@lavoro-over40.it).