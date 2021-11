Al posto del disco orario arriva la sosta a pagamento

La decisione

L'obiettivo dell'Amministrazione di Capriate, con pochi stalli di sosta, è quello di favorire il continuo ricambio delle auto parcheggiate.

L'Amministrazione di Capriate San Gervasio ha deciso di far diventare a pagamento gli stalli di sosta lungo via Vittorio Veneto.

Parcheggi lungo via Vittorio Veneto

L'Amministrazione comunale ha deciso di cambiare tipologia di sosta per i parcheggi lungo la via Vittorio Veneto che dal ponte di Trezzo porta fino all'uscita dell'autostrada A4. Attualmente gli stalli sono a disco orario e vengono utilizzati principalmente dai clienti dei molti negozi e bar che si affacciano lungo la direttrice: la Giunta ha deciso di farli diventare a pagamento e installare le macchinette per il pagamento.

Più spazi liberi e ricambio continuo delle auto in sosta

Alla base della decisione la volontà di avere un continuo ricambio delle auto in sosta e consentire così a tutti di trovare posto per raggiungere facilmente l'attività presente.