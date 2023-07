Acqua verde della fontana, sterpaglie e piante secche in centro: il Pd di Carugate punta il dito contro il Comune

Dall'acqua verde nella fontana della piazza della chiesa, passando per le sterpaglie e le piante rinsecchite nei vasi, diventati dei "cestini" nei quali buttare i rifiuti. Il Pd di Carugate ha evidenziato lo stato in cui versano alcune zone centrali della città. E ha puntato il dito contro l'Amministrazione guidata dal sindaco Luca Maggioni.

"Il centro dovrebbe essere un luogo di bellezza e invece..."

"Siamo andati a fare due passi nelle vie centrali della città, attorno a piazza Manzoni, che come accade in ogni Comune dovrebbero essere lo specchio della comunità, un luogo di bellezza, cultura e socialità - ha sottolineato il segretario dem cittadino Francesco Galli - Purtroppo, come documentano le foto, a Carugate non è così: sporcizia, incuria e degrado sembrano ormai dominare da diverso tempo questa parte della nostra città. Già nel 2021 il nostro gruppo consigliare aveva interpellato in merito il sindaco, proponendo una mozione che obbligasse l'Amministrazione comunale a risanare il centro storico e a imporre ai privati di fare la propria parte. La mozione fu respinta, negando di fatto la realtà. Due anni dopo non è cambiato nulla".

L'elenco del Partito Democratico è lungo.

La fontana nella piazza della chiesa

"Dal 2016 la fontana è occupata da un'installazione - hanno evidenziato dal Pd - Come si può capire facilmente, l'installazione era nata come provvisoria e in quanto tale era stata progettata. Siamo convinti che sia necessario collocare altrove la scultura e ripristinare al più presto la fontana originaria. Come inoltre si può vedere l'acqua che circola è quasi sempre sporca".

Il verde pubblico

"Il verde pubblico giace in una situazione di totale abbandono. Fioriere e vasi non vengono curati e si trasformano in 'cestini improvvisati'. La situazione è così da anni, onestamente crediamo che tutti i cittadini carugatesi abbiano diritto a un maggiore decoro urbano".

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

C'è poi piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

"In più occasioni abbiamo segnalato la situazione di disordine e degrado in cui versa la piccola piazza dominata dal monumento ai Caduti - hanno proseguito i dem - Certamente a livello urbanistico e architettonico la situazione è infelice, ma ciò non toglie che vi siano diverse possibilità per sistemare questo angolo del nostro centro storico. Crediamo che sia necessario rifare completamente la pavimentazione con un nuovo disegno, che valorizzi il monumento. Riteniamo inoltre che si debba al più presto togliere le zone di sosta delle auto introdotte dall'Amministrazione Maggioni, che oscurano il monumento e limitano il passaggio di pedoni, carrozzine e passeggini. Anche l'arredo è pessimo, desueto e sporco".

Comunorto e dintorni

A Carugate è presente un orto comunitario, frequentato da famiglie e bambini.

"Purtroppo però la via di accesso è lasciata nel degrado, tra lampioni rotti, siepi incolte e un generale degrado. Anche l'attiguo parcheggio a lato della Bcc, nonostante la recente pulizia straordinaria, appare sporco e abbandonato. Basterebbero pochi interventi per migliorare l'intero isolato".

La torre storica dell'acquedotto

La torre dell'acquedotto di via Roma accanto alla scuola è vincolata come bene architettonico. Realizzata negli anni Trenta, "era dotata fino a un anno fa di un'interessante illuminazione artistica - hanno osservato dal Pd - Usiamo il verbo al passato, perché da parecchi mesi risulta non funzionante e ai piedi della torre cresce selvaggia l'erba".

La pavimentazione dissestata

In più punti del centro storico la pavimentazione si è deteriorata, con la creazione di buche e voragini.

"Dopo quasi 7 anni l'Amministrazione procederà alla sistemazione di via Garibaldi, ma intanto la situazione continua a peggiorare sulle restanti strade. Ancora una volta ci troviamo costretti a denunciare la totale mancanza di una pianificazione della manutenzione ordinaria e di un piano per il recupero del centro storico".

La situazione dei cestini

Diversi cestini del centro sono stracolmi di rifiuti.

"Al di là di alcuni gesti incivili (deposito di sacchetti e materiali non idonei), è chiaro che non vengono svuotati o vengono svuotati poco frequentemente, generando accumuli di rifiuti maleodoranti, spesso nei pressi di scuole e asili - hanno evidenziato sempre dall'opposizione - Sono molti altri gli esempi che potremmo portare, ma preferiamo fermarci qui. E' sotto gli occhi di tutti la situazione in cui versa il centro della nostra città, tra incuria, assenza di pianificazione, mancanza di progetti e scarsa creatività. Si potrebbe fare molto per trasformare il nostro centro e renderlo più attrattivo, ma ci sembra ormai evidente che, dopo 7 anni di Amministrazione Maggioni, non sia una priorità della maggioranza... Salvo agire qualche mese prima delle prossime elezioni".