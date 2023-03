A Pessano tutti vogliono entrare nella Comunità energetica

Un meeting a Pessano per spiegare cosa significhi essere parte di una Comunità energetica rinnovabile e per invitare i cittadini a manifestare il proprio interesse ad aderire al progetto per costituirne una: l'evento è stato un successo.

A Pessano tutti vogliono imparare a sfruttare le fonti rinnovabili

Parola d'ordine: sostenibilità. Il suo incremento è l'obiettivo per cui l'Amministrazione ha scelto di lavorare sodo al fine di aderire al bando di Regione Lombardia in scadenza il 30 aprile che invita i Comuni a costituire una (o più) Cer, acronimo di Comunità energetica rinnovabile.

Per spiegare cosa significhi Cer, ma soprattutto per raccogliere le adesioni dei cittadini e delle imprese del territorio alla manifestazione d'interesse che il Comune ha lanciato, la sera di venerdì 10 marzo 2023 è stato organizzato un incontro coi pessanesi, in cui le autorità locali hanno sciolto i dubbi dei presenti. Hanno partecipato oltre 200 persone, talmente tante che neppure riuscivano a entrare nella sala consiliare di piazza della Resistenza. Queste le parole della vicesindaca e responsabile del progetto Giuliana Di Rito:

E' importante che più persone possibile confermino la volontà tramite la manifestazione di interesse che abbiamo lanciato di sostenerci nella scelta di provare a costituire una comunità energetica rinnovabile. Sarà possibile aderire entro il 17 marzo, sia per i singoli sia per le ditte. Ringrazio di cuore l'associazione Legambiente che si sta spendendo tanto per questa iniziativa, lunedì saranno nella sede dell'associazione Pensionati per aiutarli a compilare il modulo per aderire e daranno una mano anche martedì in biblioteca a chiunque abbia bisogno. Hanno colto l'obiettivo primo: lavorare verso un futuro che abolisca le fonti fossili in favore di quelle rinnovabili combattendo la povertà energetica e sociale.

Tanti hanno aderito

Il numero di partecipanti alla riunione di venerdì è indicativo di quanti vogliano cambiare le cose, ma ciò che ancor più ha riempito d'orgoglio l'Amministrazione è che tre grandi imprese locali hanno già dato la propria disponibilità.

La Cer, infatti, è un insieme di soggetti pubblici e privati che si uniscono per l'installazione di pannelli fotovoltaici con cui alimentare le proprie strutture. Col bando regionale, naturalmente, tutto sarebbe possibile senza dover spendere un euro, grazie ai fondi della Lombardia. La partecipazione delle ditte che, coi loro capannoni, occupano vaste aree di Pessano è stata apprezzata dal Comune e da Riccardo Pase, consigliere regionale che ha presenziato alla serata.