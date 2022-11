A Cernusco sul Naviglio prende il via il tour del carro di Babbo Natale

Incomincia questa sera, martedì 29 novembre 2022, a Cernusco sul Naviglio il tour del carro di Babbo Natale. Anche quest’anno, come accade da decenni i ragazzi dell’oratorio Sacer si sono impegnati a costruire il carro, che gira per il paese per far salutare a tutti i bambini il dolce nonno dal cappello rosso.

Babbo Natale con i suoi elfi

Da circa trent’anni chi impersona il signor Natale è ormai un’icona per i cittadini. L’anno scorso l’itinerario di Babbo Natale non è stato annullato, ma non ci si poteva fermare. Al massimo i piccoli si affacciavano dai balconi per salutare.er le strade della città tutti i giorni a partire dalle ore 18.30.

Ecco l'itinerario completo per incontrarlo: