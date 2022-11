A Bussero restituite le 113 piante prese in affido con il progetto Custodiscimi

Si è conclusa oggi, domenica 13 novembre 2022, la seconda fase del progetto Custodiscimi, l'iniziativa ideata da Forestami, Ersaf e Legambiente Lombardia. A Bussero 113 cittadini hanno restituito le piante mesi fa avevano ricevuto per custodirle e farle crescere.

Il progetto Custodiscimi

Giunge alla fase conclusiva la prima edizione di Custodiscimi, iniziativa resa possibile grazie a Deloitte e Fondazione Deloitte, che ha voluto coinvolgere attivamente i cittadini nella cura e crescita del verde del futuro e che ha visto 2.500 cittadini diventare “custodi” di una piantina forestale per 8 mesi.

I tecnici agronomi verificheranno lo stato di salute degli esemplari riconsegnati, che provengono dal vivaio di Curno di Ersafe sono di quattro specie autoctone certificate - ciliegio, quercia farnia, olmo bianco e pado - le quali verranno messe a dimora con i progetti di piantagione della nuova stagione agronomica 22-23.

113 piante restituite a Bussero

Anche Bussero ha aderito al progetto e 113 cittadini hanno ricevuto le piantine che hanno curato con attenzione e dedizione. Tutti si sono sentiti molto responsabilizzati, anche se il risultato finale, decisamente poco aiutato dalla stagione, per qualcuno è stato meno riuscito di quanto si sarebbero aspettati. Alcuni hanno addirittura dato un nome alla piantina integrandola così pienamente nella vita di casa. È stata comunque un’occasione, come auspicato dagli organizzatori, per una conoscenza reciproca attraverso la condivisione dell’esperienza “verde” vissuta, con il proposito, espresso da molti, che questa prima esperienza venga ripetuta negli anni a venire.