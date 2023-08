A Brugherio corsa contro il tempo per riparare la scuola danneggiata dal maltempo

Manca solo un mese all’inizio del nuovo anno scolastico ed è corsa contro il tempo a Brugherio per mettere mano al plesso maggiormente danneggiato da una delle trombe d’aria che si sono abbattute sulla città.

Il tetto della scuola volato via per la tromba d'aria

Il tetto della elementare Fortis di via Nazario Sauro (che ospita anche gli uffici dell’Istituto comprensivo) è stato letteralmente sradicato dalla furia del vento, finendo nel cortile. Sorte identica era toccata alla piscina di via Aldo Moro, che come la scuola è stata dichiarata inagibile con un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Assi. La consolazione, in mezzo alla devastazione provocata dal maltempo agli edifici pubblici, sta nel fatto che la Casa di comunità allestita nel Poliambulatorio di viale Lombardia è tornata funzionante. Anche qui, infatti, il tetto aveva subito danni, ma è stato riparato a tempo di record.

Corsa contro il tempo per ripararla prima dell'inizio dell'anno scolastico

Ma si riuscirà a fare in fretta anche per la Fortis, permettendo ad alcuni e personale di varcare la soglia l’11 settembre? Le dita al momento restano incrociate.

La Giunta settimana scorsa ha predisposto una variazione di bilancio da 630mila euro necessaria a stanziare le risorse per i primi interventi di emergenza, manutenzione degli alberi compresa.

"Faremo di tutto per far partire il cantiere della Fortis il prima possibile e completarlo in tempo per l’avvio dell’anno scolastico - ha dichiarato il vicesindaco con delega all’Istruzione Mariele Benzi - Ma ad oggi questa sicurezza non possiamo garantirla, purtroppo".

La lettera del sindaco e dell'assessore alle famiglie

Benzi e il sindaco hanno scritto una lettera alle famiglie degli alunni, per tranquillizzarle e renderle edotte del massimo impegno che l’Amministrazione sta mettendo in campo su questo fronte.

"Non siamo rimasti inerti - ha messo in chiaro l’assessore - Puntiamo a poter seguire la via della somma urgenza, che ci permetterebbe di affidare i lavori in modalità diretta, senza bandi. Altrimenti dovremmo optare per l’iter classico".

Un "piano B"

Alla luce della situazione, Villa Fiorita sta già ragionando a una soluzione "tampone" qualora il nuovo tetto della Fortis non sia pronto entro settembre, che passa dall’individuazione di spazi provvisori per la didattica in attesa che le riparazioni vengano concluse. Una delle ipotesi sul tavolo è di sfruttare una parte della scuola De Filippo di San Damiano, molto ampia e che ha locali al momento non utilizzati. Ma c’è un ma. A breve dovrebbero partire i lavori di riqualificazione proprio della media.

Intanto Regione Lombardia ha stanziato proprio oggi, martedì 8 agosto 2023, 6,5 milioni di euro per i lavori di pronto intervento sulle scuole dei Comuni colpiti dal maltempo.