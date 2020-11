In Lombardia nuovi positivi in calo: sono 7.453 su 37mila tamponi. Scende anche il numero dei ricoverati I DATI DEL 19 NOVEMBRE

Diminuisce il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi (-32), i tamponi effettuati sono 37.595 e 7.453 i nuovi positivi (19,8%). I guariti/dimessi sono 3.791.

In Lombardia nuovi positivi in calo: i dati di oggi

– i tamponi effettuati: 37.595, totale complessivo: 3.682.509

– i nuovi casi positivi: 7.453 (di cui 516 ‘debolmente positivi’ e 101 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 172.847. (+3.791), di cui 7.351 dimessi e 165.496 guariti

– in terapia intensiva: 915 (+12)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.291 (-32)

– i decessi, totale complessivo: 20.015 (+165)

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.928, di cui 1.134 a Milano città;

Bergamo: 275;

Brescia: 556;

Como: 645;

Cremona: 227;

Lecco: 197;

Lodi: 164;

Mantova: 184;

Monza e Brianza: 873;

Pavia: 406;

Sondrio: 186;

Varese: 657

I dati nazionali

Nuovi casi: 36.176 (ieri 34.283)

Casi testati: 138.397 (ieri 124.237)

Tamponi : 250.186 (ieri 234.834)

Attualmente positivi: 761.671 (ieri 743.168)

Ricoverati: 33.610, +106

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.712, +42

Totale casi positivi: 1.308.528

Deceduti: 47.870, +653

Totale Dimessi/Guariti: 498.987 (ieri 481.967​)

