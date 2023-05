Elezioni comunali, Adda Martesana al voto: seggi aperti a Cologno, Brugherio, Gorgonzola, Bellinzago e Capriate

La parola passa ai cittadini. Oggi, domenica 14 maggio 2023, alle 7, si sono aperti i seggi nei Municipi che sono chiamati a eleggere i loro nuovi sindaci e i componenti dei rispettivi Consigli comunali. Si potrà votare fino alle 23 e anche domani, lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15.

Nell'Adda Martesana si vota a Cologno Monzese, Brugherio, Gorgonzola, Bellinzago Lombardo e Capriate San Gervasio.

I candidati sindaco di Cologno Monzese

A sfidarsi a Cologno sono quattro aspiranti primo cittadino: Dania Perego (sostenuta dalle liste X Cologno - Dania Perego Sindaco, Dania Perego Sindaco per Cologno San Maurizio e Lega Salvini Lombardia), Stefano Zanelli (Cologno Libera, Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Cologno Solidale e Democratica e Alleanza Verdi e Sinistra), Giuseppe Di Bari (Di Bari Sindaco - Cologno nel Cuore, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Lega Padana Lombardia e Forza Italia) e Angelo Rocchi (Avanti con Rocchi Sindaco e Noi Moderati).

Gli aspiranti primo cittadino di Brugherio

Stesso numero di candidati sindaco anche a Brugherio. Qui a tentare la "scalata" al Municipio sono (in rigoroso ordine alfabetico) Roberto Assi (sostenuto da Brugherio Popolare Europea, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia), Giovanna Borsotti (Brugherio Civica), Damiano Chirico (Partito Democratico, Brugherio è tua e Alleanza Progressista) e Olga Sudano (Unione Popolare).

La situazione elezioni a Gorgonzola

Quattro a quanto pare è il numero dell'anno, considerando che anche a Gorgonzola si schiera la stessa quantità di aspiranti alla carica di primo cittadino. I candidati sono l'attuale vicesindaca Ilaria Scaccabarozzi (Insieme per Gorgonzola, In Comune e Partito democratico), poi Matteo Pedercini per il polo civico (Progetto uniti per fare, Grande Gorgonzola e Rinnoviamo Gorgonzola), Fabio Iannotta per i partiti di centrodestra (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) e infine Antonio Zantonini (Movimento Cinque Stelle e Sinistra per una Gorgonzola ecologica e solidale).

Al voto anche a Capriate San Gervasio

Oggi e lunedì elezioni a Capriate per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Tre i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino: Alice Arnoldi 36 anni avvocato, sostenuta da Cittadini al centro, Rossella Presezzi, 46 anni ingegnere, candidata di L'Alternativa e Cristiano Esposito, 54 anni, architetto, della lista Cristiano Esposito sindaco - Impegno in Comune.

Urne aperte pure a Bellinzago Lombardo

Rinnovo del Consiglio comunale e nuovo sindaco anche a Bellinzago Lombardo. Anche qui in corsa tre candidati: Michele Avola, sostenuto da Vivere Bellinzago, Piergiorgio Neri, candidato di Insieme per Cambiare e Stefania Goi leader del gruppo SiAmo Bellinzago.