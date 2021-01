In ginocchio anche i fornitori di bar e ristoranti causa emergenza Covid

62 fusti di birra, oltre 1900 litri di prodotto, prossimi alla scadenza a fine gennaio 2021 e destinati allo smaltimento. Nei magazzini del gruppo Da Pian di Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, azienda leader nel settore della fornitura di birre vini e distillati per bar e ristoranti di tutto il Nord Est Italia, di partite a rischio ce ne sono molte altre, purtroppo.

GUARDA IL VIDEOSERVIZIO:

Conseguenza della crisi della ristorazione e della chiusura dei pubblici esercizi.

Ad oggi per la categoria nessun sussidio da parte dello stato: con il decreto Ristori 5 il perimetro degli aiuti dovrebbe includere anche i soggetti colpiti indirettamente dal lockdown, compresi i fornitori di bar e ristoranti.

Ma per alcune attività potrebbe essere troppo tardi.

“Dai 4 ai 500mila euro di perdita, i titolari per tutto il 2020 non hanno portato a casa un euro di stipendio: servirebbero ristori importanti”.

Il personale operativo ridotto al 10%. Aziende come la Da Pian oltre i prodotti forniscono consulenze e assistenza per le aperture di nuovi locali.

“A oggi da imprenditore problema più grosso è che non abbiamo delle certezze per poter prendere delle decisioni nel medio-lungo termine: oggi non ho nessuna certezza, i dipendenti mi chiedono e io non so rispondere”.