Dalle proteste alla proposta di riforma del lavoro nel mondo dello spettacolo

Il Covid e le conseguenti chiusure hanno fortemente colpito e piegato il mondo della cultura che tenta, dopo oltre un anno di sale vuote e serrande abbassate, di sopravvivere. In questo contesto emergenziale il 30 aprile 2021 è stata consegnata al relatore della VII Commissione Cultura del Senato, il senatore dem brianzolo Roberto Rampi, la proposta di riforma del lavoro nello spettacolo elaborata dal Parlamento Culturale Permanente che si è insediato dal 27 marzo scorso nel chiostro del Piccolo Teatro di Via Rovello a Milano.

GUARDA IL VIDEO:





La proposta partita dal Piccolo Teatro di Milano

“La grande sfida è dare ordine al caos, dare tutele a un lavoro che deve rimanere discontinuo ma non precario e questo è l’obiettivo” – ha detto Rampi – “Nelle parole ascoltate il 30 aprile ho ritrovato tanto della storia del Piccolo, che credeva nella cultura come trasformazione e conquista di diritti, che deve dare fastidio e disturbare, aprire territori nuovi. Il senato ha iniziato per la prima volta un lavoro congiunto di cultura e lavoro, ci siamo seduti insieme con tre proposte di legge depositate.”

All’incontro ha partecipato via zoom anche Nunzia Catalfo, relatrice dell’XI commissione lavoro del Senato:

“Questo documento – ha annunciato – farà parte dei documenti che acquisiamo per intervenire sulla proposta che contiene le 3 proposte di legge, di cui 2 riguardano la materia lavoristica, sociale e previdenziale del settore”.

Una riforma del lavoro nel mondo dello spettacolo

Tema focale è il riconoscimento per tutte le persone che lavorano nello spettacolo, con contratto subordinato o autonomo, della figura della lavoratrice e del lavoratore discontinua/o dello spettacolo, attraverso una riforma fiscale e previdenziale grazie alla quale avvenga sempre il collocamento in via esclusiva nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.), si migliorino tutele e prestazioni sociali e previdenziali (indennità di malattia, disoccupazione, infortunio, maternità, paternità, congedi, assegni familiari, lavori usuranti, etc) e si ristabiliscano requisiti consoni per il raggiungimento della pensione.

Ecco tutte le richieste: