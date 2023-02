Carnevaliamo a Casssano d'Adda

Sono due gli eventi in programma a Cassano d'Adda per festeggiare il Carnevale: una sfilata e l'animazione in piazza Castello.

Due appuntamenti con Carnevaliamo a Cassano

Il programma prevede, domenica 19 febbraio 2023, alle 14.30 la partenza da via Veneto della sfilata con i carri allegorici (Madre natura, Re dei balocchi, Minions, Superdog e Avengers).

Questo il percorso: via Veneto, piazza Garibaldi, via Manzoni, via Dante, via Veneto e arrivo in piazza Garibaldi. Dalle 15.30, sull'alzabandiera in piazza Garibaldi, saranno distribuiti chiacchiere e tè con gli Alpini e alle 16 andrà in scena la parata dei trampolieri.

Martedì 21 febbraio 2023, invece, dalle 14.30 in piazza Castello ci sarà l'animazione con il circo La chimera oltre alla distribuzione di chiacchiere e bevande.

Le iniziative sono rese possibili da Alpini, Comune e Pro Loco che hanno unito le forze per far divertire grandi e piccini.

In caso di maltempo verranno rimandate a domenica 26 febbraio 2023, con gli stessi orari.